Inter-Napoli 1-0, le pagelle: Lozano sempre in forma, Insigne ingenuo!

Sconfitta che brucia per il Napoli. Gli azzurri nonostante una buona prova escono sconfitti da San Siro, puniti da un rigore di Lukaku e dall’espulsione (per presunte offese) di Insigne. A pesare inoltre le parate di Handanovic e il palo di Petagna nel finale.

Ospina: la sua uscita a valanga provoca il rigore decisivo che consente all’Inter di vincere la partita. VOTO 5,5

Di Lorenzo: qualche volta commette qualche sbavatura, ma nel finale di partita ci mette cuore, grinta e spinta. Nella ripresa incredibilmente non vede Petagna solo davanti alla porta e spara su Handanovic. VOTO 6

Manolas: partita di grinta e sostanza per il centrale greco. Si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Tiene bene l’attacco nerazzurro che infatti costruisce poco o nulla a parte l’azione del rigore. VOTO 6

Koulibaly: qualche sbavatura di troppo in alcune occasioni, ma nel complesso tiene bene a bada un cliente scomodo come Lukaku. VOTO 6

Mario Rui: agisce spesso più come esterno che come terzino. Spinge molto, si fa vedere avanti, ma ciò comporta qualche dimenticanza in fase difensiva. (dal 84’ Ghoulam SV)

Bakayoko: una partita sufficiente per il centrocampista azzurro. Non eccelle particolarmente in nulla, ma non commette nemmeno grossi errori. Si becca un giallo ed è sacrificato nel finale sull’altare della tecnica di Fabian. (dal 74’ Fabian: si fa vedere poco e non da quel quid in più che Gattuso si aspetterebbe con il suo ingresso in campo. VOTO 5,5)

Demme: offre una prova sufficiente tenendo bene il centrocampo ed offrendo all’occorrenza anche un discreto giro palla. VOTO 6. (dal 84’ Elmas SV)

Zielinski: ci mette un po’ a carburare, ma poi trova la posizione giusta in campo per dire la sua. Sfiora il palo e si fa trovare in posizione quando richiesto. VOTO 6 (dal 74’ Politano: contro la sua ex squadra vuole ben figurare. Sbaglia un gol, è vero, ma ci mette impegno e dimostra di essere una spina nel fianco per i nerazzurri. VOTO 6,5)

Lozano: tra i migliori in campo del Napoli. Si inserisce con regolarità, si dimostra una vera e propria spina nel fianco della difesa nerazzurra. Tenta spesso e volentieri il dribbling. VOTO 7

Insigne: spesso si stringe in fase difensiva, ma quando l’asse con Mario Rui funziona i risultati si vedono. La sua espulsione, se davvero ha offeso l’arbitro, è un’ingenuità che pesa molto. VOTO 6

Mertens: poco più di 10’ in campo sono troppo pochi per una valutazione. SV (dal 16’ Petagna: l’esplosività non è il suo punto forte e si vede. Così come si vedono i suoi limiti tecnici. Per alcuni tratti della partita resta troppo isolato, ma nel finale si fa trovare nella posizione giusta. Di Lorenzo però si dimentica di lui. Il palo di nega un gol che, per la protezione del pallone e il movimento, avrebbe certamente meritato. VOTO 6)

Gattuso: difficile giudicare un tecnico che va a Milano, gioca meglio dell’Inter, in dieci rischia di fare tre gol, ma torna a casa con zero punti a causa di un rigore (giustissimo) e di un rosso (dubbio) al proprio capitano. VOTO 6,5