Inter-Napoli 1-1: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli pareggia 1-1 a San Siro, va in vantaggio con McTominay, poi subisce il pareggio di Calhanoglu, soffre nella ripresa ma nel finale rischia con Simeone di vincere la gara. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Interviene di piede su Acerbi, nella costruzione dal basso può far meglio, sotto pressione va in difficoltà. Il tiro di Calhanoglu è pazzesco, il pallone gira all’ultimo verso la porta e lo beffa, è un bolide, dargli responsabilità oltremodo è eccessivo. Para anche i tiri di Barella e Dimarco, aveva intuito anche la traiettoria del rigore di Calhanoglu.

DI LORENZO 6,5: È una serata complicata, Dimarco sulla sua corsia lo impegna tantissimo ma il capitano è attento, preciso, fa sempre l’intervento giusto a livello difensivo.

RRAHMANI 6,5: Preciso, attento anche nelle scalate, autorevole nelle letture e anche nella costruzione dal basso.

BUONGIORNO 7,5: Un muro, un gigante, autorevole, spezza qualsiasi azione dell’Inter passi dalle sue parti.

OLIVERA 6,5: Preciso, puntuale nelle letture, spinge poco perchè Dumfries lo costringe a stare basso.

ANGUISSA 6: Commette un fallo da rigore su Dumfries che poteva costare caro, in generale nella complessità della partita è presente, fornisce il suo contributo ma in qualche scelta poteva far meglio. Prende la sufficienza perchè è dentro la contesa sempre, anche nell’ultima azione conclusa dal Cholito.

GILMOUR 5,5: Una prova in chiaroscuro, ha il demerito di non uscire forte su Calhanoglu in occasione del tiro che costa l’1-1. (Dal 60′ Lobotka 5,5: Da un pallone sanguinoso nell’azione che porta al rigore, non è ancora in condizione, non ha brillantezza)

MCTOMINAY 6,5: Fa il gol che porta il Napoli in vantaggio, commette qualche errore ma in tante situazioni propizia la transizione positiva degli azzurri.

POLITANO 6,5: Tanta fatica sulla catena di destra, un lavoro tattico impressionante. Si sacrifica tantissimo e dal suo piede parte il cross che produce il calcio d’angolo del gol del vantaggio. (Dall’84’ Ngonge 6,5: Ottimo impatto sulla gara, serve a Simeone la palla che poteva dare la vittoria)

LUKAKU 5: Vince troppi pochi duelli nel contrasto con Acerbi, deve fare molto di più, soltanto una ripartenza degna di nota quando serve Kvara e trova l’uscita di Sommer. (Dal 77′ Simeone 5,5: Combatte su tutti i palloni, è più mobile di Lukaku, fallisce l’occasione che poteva dare la vittoria)

KVARATSKHELIA 6: Fa tanto sacrificio nei ripieghi, potrebbe far meglio nelle scelte offensive. E’ sua la palla persa che porta all’azione del rigore fallito da Calhanoglu.

CONTE 6,5: Sull’aspetto mentale ha fatto un grande lavoro, l’ha dimostrato stasera. Il Napoli non si è disunito neanche stasera, nelle difficoltà e addirittura poteva anche vincerla nel finale con Simeone.