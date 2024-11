Inter-Napoli, ancora Gilmour titolare: le probabili formazioni

Il Napoli cerca il riscatto dopo la sconfitta contro l’Atalanta nella partita probabilmente più difficile della stagione, affronta a San Siro l’Inter campione d’Italia. Conte dovrebbe ritrovare Lobotka che ha recuperato dall’infortunio muscolare ed è stato anche convocato in Nazionale per le gare di Nations League contro la Svezia e l’Estonia. L’allenatore salentino valuterà se, dopo gli allenamenti fatti in gruppo, sarà opportuno lanciarlo in campo dal primo minuto. Dovrebbe partire dalla panchina, è probabile che possa subentrare a gara in corso ma dal primo minuto partirà Gilmour. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera formeranno la linea difensiva, Anguissa, Gilmour e McTominay agiranno in mediana a supporto dell’attacco composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Folorunsho, fermato da un problema muscolare contro l’Atalanta, ha lavorato poco in gruppo e Conte non l’ha convocato per non prendersi rischi inutili. L’Inter è reduce dal turn-over in Champions League contro l’Arsenal, Inzaghi ha cambiato diversi uomini e ha portato a casa la vittoria, andando a quota dieci punti nella principale competizione europea per club. In porta ci sarà Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni si muoveranno nella difesa a tre, Darmian e Dimarco si muoveranno sulle fasce laterali, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan formeranno la mediana a supporto della coppia Lautaro-Thuram.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

A cura di Ciro Troise