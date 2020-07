Inter-Napoli, le probabili formazioni: torna Meret, altra chance per Milik

Il Napoli disputa il penultimo atto del suo campionato in uno scenario prestigioso come lo stadio Giuseppe Meazza, la cornice ideale per prepararsi alla gara di Barcellona e allo stesso tempo ben figurare al cospetto di una big del nostro campionato dimostrando che la distanza in classifica così ampia è bugiarda. Gattuso ricorrerà al turn-over, stavolta si prevedono sei cambi rispetto all’undici anti Sassuolo. In porta spazio alla logica dell’alternanza, tocca a Meret difendere la porta degli azzurri, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Hysaj e Mario Rui sulle corsie laterali in modo da concedere un turno di riposo a Di Lorenzo, per la coppia centrale di difesa sono pronti Maksimovic e Koulibaly. Manolas ha rimediato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro, è a forte rischio la sua presenza per Barcellona, Kostas proverà a recuperare ma non è assolutamente facile, ha rimediato lo stesso problema a metà ottobre contro il Verona, rientrò dopo tredici giorni nella trasferta di Roma ma poi si fermò per tre partite contro Salisburgo, Genoa e Milan.

A centrocampo Fabian Ruiz ha bisogno di tirare un po’ il fiato, Demme torna in mezzo al campo al posto di Lobotka mentre sul centro-sinistra Zielinski ha recuperato dalla botta rimediata contro il Sassuolo che l’ha costretto ad uscire acciaccato nel finale di gara. In attacco Mertens è squalificato, Milik avrà un’altra occasione per riscattarsi dopo le ultime opache prestazioni, Insigne è intoccabile sulla zona sinistra dell’attacco, sul fronte opposto ci sarà Politano.

“Stiamo parlando comunque di una squadra molto forte, che negli anni è sempre stata lì a cercare di dare fastidio a chi poi ha vinto lo Scudetto. Una squadra con una buonissima rosa, anche quest’anno si sono rinforzati molto per cercare di dare fastidio in campionato e sono stati bravi a vincere la Coppa Italia”, ha dichiarato Antonio Conte nell’intervista della vigilia. Anche per l’Inter ci sarà un po’ di turn-over, in porta ci sarà Handanovic. La difesa a tre sarà formata da Skriniar, Ranocchia e Bastoni, sulle due corsie laterali ci saranno Candreva e Young, in mezzo al campo agiranno Barella e Brozovic, Borja Valero è in vantaggio su Eriksen per agire a supporto di Lukaku e Sanchez che è in forma e ha più chances di Lautaro Martinez di finire nell’undici titolare. Ecco le probabili formazioni:

INTER: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Lukaku, Sanchez.

NAPOLI: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

A cura di Ciro Troise