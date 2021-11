Inter-Napoli 3-2, le pagelle di IamNaples.it: gli azzurri cadono a San Siro

Non cambia la legge della San Siro nerazzurra per il Napoli che a Milano va anche in vantaggio con Zielinski, poi crolla sotto i colpi della rimonta dell’Inter. Ci pensano prima Calhanoglu su rigore, poi Perisic di testa e Lautaro in ripartenza, la riapre Mertens e nel finale il Napoli ha tre palle-gol per il 3-3 ma le spreca, con Mario Rui, Zielinski e Mertens. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6: Può farci poco sui tre gol subiti, Perisic è bravo e fortunato sul calcio d’angolo del 2-1. In qualche occasione si fa anche trovare pronto.

DI LORENZO 6: Non è una delle sue migliori serate, affanna in fase difensiva e nella fase di possesso perde qualche pallone pericoloso nella sua metà campo e, quando c’è da attaccare rallenta troppo la scelta. Cresce nell’assalto finale, serve a Mario Rui l’assist nell’occasione della strepitosa parata di Handanovic.

RRAHMANI 5,5: Nelle scelte di tempo, nelle uscite dalla propria linea difensiva non funziona come nelle altre occasioni, rimedia un giallo in una situazione evitabile e sul gol del 3-1 fa scappare Correa, doveva gestire meglio la situazione coprendo di più la linea di passaggio per Lautaro Martinez. Provvidenziale all’85’ il suo anticipo su Dzeko.

KOULIBALY 6: Commette qualche errore, sul rigore è sfortunato, purtroppo allarga il braccio destro girandosi e causa il calcio di rigore. Ha il merito di propiziare il gol del 3-2 recuperando palla e servendo a Mertens l’assist per il gol, Se il Napoli ci ha creduto fino alla fine, il merito è suo.

MARIO RUI 5,5: Partita a due facce, va anche lui in tilt sotto la reazione dell’Inter nel primo tempo. Cresce nel finale anche lui, ha una delle migliori occasioni per arrivare al 3-3 ma Handanovic gli nega il gol con una grande parata e un po’ di fortuna, con il pallone che sbatte sulla parte alta della traversa.

ANGUISSA 6: Macina chilometri, corre anche per coprire le distanze che talvolta il Napoli non mantiene. Inventa al 96′ un cross perfetto per Mertens che spreca al volo a pochi passi da Handanovic.

FABIAN RUIZ 5: Gli manca un po’ di qualità nelle giocate, nel supporto alla costruzione della manovra, cresce poi come tutta la squadra dopo il gol di Mertens, la ripartenza del 3-1 nasce da una palla gestita male dallo spagnolo al limite dell’area.

LOZANO 5,5: Fumoso, fa troppo poco per incidere, salta Perisic in un’occasione nel primo tempo e va al cross per Osimhen, in un’altra occasione nel secondo tempo costringe Skriniar ad un intervento con Handanovic battuto. (Dal 75′ Elmas 6: Si muove, costruisce con Di Lorenzo tanto sulla catena di destra)

ZIELINSKI 6: Merita la sufficienza per il gol dell’illusione, riesce a stare un po’ più degli altri nel vivo del gioco ma in altre occasioni gli manca lucidità come quando sul 3-2, invece di lasciare il pallone ad Anguissa, va al tiro mandando il pallone alto sopra la traversa.

INSIGNE 5: L’assist a Zielinski è troppo poco in una gara del genere, il calcio d’angolo del gol del 2-1 nasce da un duello perso con Darmian. Nella ripresa scompare, è evanescente e, infatti, Spalletti lo sostituisce. (Dal 75′ Mertens 7: Il migliore in campo, batte l’ultimo record, supera Vojak per i gol in serie A in maglia azzurra. Disegna una perla, peccato per l’occasione al 96′, la fallisce spegnendo il sogno rimonta del Napoli)

OSIMHEN 4,5: Partita sotto il suo livello, non riesce ad incidere, dovrebbe aiutare la squadra a salire, tenendo palla e vincendo i duelli. La speranza è che possa recuperare presto, sembra che abbia rimediato un’altra volta un trauma cranico. (Dal 55′ Petagna 6: Buon impatto, combatte su tutti i palloni, si procura dei falli, riempie l’area di rigore, positivo il suo spezzone a San Siro).

SPALLETTI 5,5: C’è da apprezzare il cuore, l’impatto dei cambi anche stasera ma anche da rammaricarsi per come si è gestito il vantaggio dopo il gol di Zielinski. Cercare la soluzione Osimhen va bene ma non deve diventare ossessiva, stasera il Napoli ha fatto fatica nel palleggio facendo venire il “nemico” nella propria metà campo.

Ecco il tabellino del match:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella (30′ st Dimarco), Brozovic, Calhanoglu (17′ st Vidal), Perisic (43′ st Satriano); Lautaro Martinez (30′ st Gagliardini), Correa (17′ st Dzeko). A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Vecino, Kolarov, Sensi, D’Ambrosio. Allenatore: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano (30′ st Elmas), Osimhen (10′ st Petagna), Insigne (30′ st Mertens). A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Lobotka. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Valeri di Roma MARCATORI: 17′ pt Zielinski (N), 25′ pt Calhanoglu (I) su rigore, 44′ pt Perisic (I), 16′ st Lautaro Martinez (I), 33′ st Mertens (N) NOTE: Ammoniti: Inzaghi (All.), Calhanoglu, Vidal, Handanovic, Dzeko (I), Osimhen, Koulibaly, Rrahmani (N). Recupero: 1′ pt, 8’st

A cura di Ciro Troise