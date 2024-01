Inzaghi a Mediaset: “Il Napoli ha fatto una grande partita, soddisfato per i miei ragazzi”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale5 dopo la vittoria della Supercoppa Italiana”: “Vanno fatti i complimenti al Napoli, hanno fatto una grande partita, in 10 hanno difeso molto bene e lottato fino alla fine come leoni, perdere una finale al 90’ dispiace. Devo fare i complimenti ai miei, abbiamo giocato una semifinale 60 ore fa, qualcosa abbiamo pagato ma abbiamo avuto grandissima concentrazione, abbiamo difeso molto bene, potevamo già passare in vantaggio nel primo tempo, nel secondo potevamo fare gol prima ma avevamo di fronte una squadra organizzata che sapeva cosa fare in campo. Sono soddisfatto soprattutto per i miei ragazzi, per quanto lavorano, per la società che in questi miei tre anni non ci ha fatto mancare nulla e poi per i nostri tifosi che sono venuti qua, volevamo condividere con loro questa vittoria. Segreti ce ne sono pochi, bisogna avere una grande squadra, questa volta era una cosa nuova, ero ottimista ma fino a un certo punto perché c’è stata una semifinale due giorni e mezzo fa, avevo una squadra stanca ma penso che il merito principale sia dei ragazzi. Barella sta lavorando su se stesso, è un top player che deve migliorare in queste cose, è molto migliorato ma dovrà migliorare ancora. Riva era un grandissimo uomo e un grandissimo personaggio che ci mancherà tantissimo”.