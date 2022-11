Inzaghi: “Avevo detto di si al Napoli, avevamo programmato la presentazione! Il Parma bloccò tutto la sera prima”

Filippo Inzaghi, ex calciatore e attualmente allenatore della Reggina in Serie B, ha parlato ai microfoni di Sportitalia nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, rivelando interessanti retroscena che lo vedevano vicinissimo Napoli. Ecco le sue parole:

“Il Napoli gioca il migliore calcio d’Europa. Devo fare i complimenti a Luciano Spalletti perché ha dato una fisionomia chiara alla sua squadra e alla società campana che ha fatto degli acquisti straordinari. Sono arrivati dei giocatori sconosciuti ai più come Kvaratskhelia, ma il georgiano sta facendo cose incredibili.

Da calciatore fui vicinissimo al Napoli. Volevo lasciare il Parma perché giocavo poco e la società partenopea mi aveva praticamente ingaggiato. Pensate che avevo la presentazione a Soccavo alle ore 11. Sfumò tutto perché la sera prima si giocò il ritorno, a Parma, della partita contro l’Halmstad.

All’andata in Svezia avevamo perso 3-0 e il ritorno si presentava proibitivo, ma io feci gol dopo quaranta secondi e vincemmo 4-0. Quella sera la società decise di non mandarmi più al Napoli, bloccò il mio trasferimento. I tifosi del Napoli erano furibondi, ce l’avevano con me, credevano che fossi stato io a dire di no agli azzurri. In realtà io avevo detto di si a Pavarese, all’epoca dirigente dei partenopei. Fu il Parma a bloccarmi”.