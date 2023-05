Inzaghi: “Complimenti a Di Lorenzo, ha segnato un eurogol”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel post-partita contro il Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Abbiamo lasciato il palleggio del Napoli nel primo tempo ma abbiamo concesso nulla, poi c’è stata l’ingenuità dell’espulsione di Gagliardini che ha condizionato la partita, poi abbiamo organizzato una partita seria trovando il gol del pareggio di Lukaku. Bisogna fare i complimenti a Di Lorenzo che ha fatto un eurogol. Dobbiamo essere bravi, fra 72 ore abbiamo una finale contro una squadra in forma. Dobbiamo essere bravi ad organizzare la gara, oggi abbiamo corso tanto ma abbiamo distribuito bene le forze, c’è rammarico per una sconfitta perchè venivamo da otto vittorie e poi perchè avevamo pareggiato all’83’. Ho delle idee per la Fiorentina ma come spesso dico di volta in volta valuterò, ho dato seguito ad una formazione. Non è detto nulla, ho avuto risposte importanti oggi e anche col Sassuolo. Ho visto giocatori che hanno giocato poco ultimamente fare bene, non siamo contenti del percorso in campionato, nelle coppe siamo straordinari a raggiungere due finali ma dobbiamo essere ancora più bravi perchè è ancora più bello vincerle”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise