Italiano a DAZN: “Ci godiamo questa vittoria, la classifica è bella. Sul Napoli dico che…”

Vincenzo Italiano, alleatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: “Abbiamo analizzato bene la partita col Real Madrid e nel momento in cui il Napoli ha preso in mano la partita ha creato tantissimo, forse meritava di più, abbiamo preparato in allenamento quello che era da evitare, ci vuole anche fortuna, cinismo, si sapeva che c’era da soffrire ma quello che a volte fa la differenza è avere la personalità di avere la palla, far correre l’avversario e questo forse ci ha premiato. Martinez Quarta? Esalta quest’idea di aumentare le linee di passaggio, gli viene naturale occupare quelle zone di campo. Può davvero fare bene, è un ragazzo che si allena sempre forte. Bonaventura? Fino all’ultimo era in dubbio, lui e Gonzalez, che mi ha detto di essere stanco e preferire giocare a partita in corso. In una partita come questa non abbiamo rinunciato a lui e siamo stati premiati con il gol. Siamo rimasti impressionati dal secondo tempo del Napoli contro il Real Madrid, se vai in inferiorità numerica loro vanno in fiducia e allora siamo andati ad alzare Quarta sulla loro trequarti. Fin dove può arrivare la Fiorentina? Abbiamo raggiunto l’obiettivo di non trascorrere 15 giorni come quelli trascorsi dopo San Siro, alcuni andranno in nazionale, quelli che eravamo rimasti dopo il 4-0 son stati 15 giorni tremendi, ci godiamo questa vittoria, la classifica è bella, è ancora lunga ma ci teniamo stretta questa crescita dei ragazzi, sono usciti stremati, tutti quelli che entrano danno l’anima e sono contento di questo”.