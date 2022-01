Il Napoli sotto uno tsunami, in grande emergenza, porta a casa un pareggio prezioso in casa della Juventus, tenendola a distanza in chiave Champions. Per una mezz’oretta il Napoli ha assaporato l’impresa, tra il gol di Mertens e il pareggio di Chiesa con un tiro deviato da Lobotka. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6: Fa un paio di parate su Chiesa e Dybala, sul gol è sfortunato, può farci poco a causa della deviazione, è autorevole anche nella gestione del possesso palla.

DI LORENZO 7,5: Prestazione d’altissimo livello, in fase difensiva realizza due salvataggi di grande importanza: su Chiesa nel primo tempo e su Locatelli nella ripresa. Aiuta anche la squadra a livello offensivo, negli ultimi dieci minuti subisce anche un contatto da De Ligt in area di rigore.

RRAHMANI 6,5: Prova autorevole, lavora bene sia nella tenuta della linea che in copertura sull’avversario, se la cava anche nell’impostazione del gioco dalle retrovie.

JUAN JESUS 6,5: Accorcia quasi sempre nel modo giusto, bravo anche a coprire gli spazi su Morata, a non dargli quasi mai la profondità. Sul gol è costretto ad aprirsi sulla ripartenza avversaria, Chiesa è bravo e fortunato.

GHOULAM 7: Lavora molto bene soprattutto nella ripresa, quando prende fiducia e sviluppa gioco sulla catena di sinistra che riporta alla memoria ricordi esaltanti. Nel primo tempo fa un po’ fatica nelle letture, poi acquisisce autorevolezza nella sua prestazione.

DEMME 6,5: Macina palleggio, tiene bene le distanze, accorcia bene sull’uomo nella fase di non possesso spezzando tante situazioni importanti. Un lavoro complessivo di grande spessore che aiuta la squadra in entrambe le fasi dandole equilibrio.

LOBOTKA 6,5: Fornisce visione di gioco, autorevolezza nel controllo palla, qualità nella gestione del pallone. Macina anche chilometri, coprendo bene tra le linee, anche dopo le sostituzioni di Allegri fino a quando è rimasto in campo. (Dal 92′ Zanoli s.v.: Entra in pieno recupero, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

POLITANO 6: Realizza l’assist per il gol di Mertens, soprattutto nella ripresa fa tanto sacrificandosi anche in fase di non possesso. Forse poteva avere un po’ di lucidità e di qualità in più nelle scelte. (Dal 76′ Elmas 6: Non è proprio la sua posizione ideale partendo da destra ma fa il massimo, si sacrifica nella fase di non possesso e prova a venire dentro al campo per aiutare la squadra)

MERTENS 7: Fa il gol che porta il Napoli nel sogno dell’impresa, lavora alla ricerca di spazi, inventa giocate, si muove senza palla e nella ripresa ha anche la palla del 2-1. (Dall’88’ Petagna s.v.: Pochi minuti a disposizione, si catapulta nella lotta)

INSIGNE 6,5: Altro che testa a Toronto, partita da capitano vero, con il sacrificio, le intuizioni come sul gol di Mertens, quando trova il corridoio per Politano. Macina chilometri sulla sua corsia, fa anche un intervento decisivo in area di rigore in anticipo su Cuadrado.

DOMENICHINI 6,5: È alla quarta partita, il Napoli ha fatto quattro punti con lui, stasera dalla panchina guida una serata storica, in cui il Napoli all’Allianz Stadium, luogo storicamente ostile, in condizioni d’emergenza porta a casa un punto prezioso.

Ecco il tabellino del match:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro (30′ st De Sciglio); McKennie, Locatelli, Rabiot (21′ st Bentancur); Bernardeschi (21′ st Dybala), Morata (30′ st Kean), Chiesa (36′ st Kulusevski). A disposizione: Perin, Senko, Arthur. Allenatore: Allegri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka (47′ st Zanoli); Politano (31′ st Elmas), Zielinski, Insigne; Mertens (44′ st Petagna). A disposizione: Marfella, Idasiak, Costanzo, Spedalieri, Vergara, Petagna. Allenatore: Domenichini (Spalletti indisponibile)

ARBITRO: Sozza di Seregno

MARCATORI: 23′ pt Mertens (N), 9′ st Chiesa (J)

NOTE: Ammoniti: Alex Sandro (J), Demme (N). Recupero: 1′ pt, 7′ st.

Dal nostro inviato a Torino Ciro Troise