Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Conte pensa a due abiti

Il Napoli cerca continuità dopo il poker di Cagliari, affronta all’Allianz Stadium la Juventus (calcio d’inizio alle 18) nel primo big-match della stagione. Thiago Motta dovrebbe confermare almeno dieci undicesimi della formazione anti Psv, l’unico ballottaggio riguarda McKennie, in vantaggio su Thuram. In porta ci sarà Di Gregorio, Kalulu e Cambiaso sono gli esterni, Gatti e Bremer formano la coppia centrale della difesa, Locatelli e McKennie in mezzo al campo, Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz si muoveranno sulla trequarti a supporto di Vlahovic.

Conte ha in mente due abiti per la partita di Torino: il 3-4-2-1 come Cagliari, probabilmente con l’inserimento di Olivera al posto di Spinazzola, e il 4-3-3 “mascherato” con McTominay inserito nella formazione titolare al posto di Mazzocchi. Politano sarebbe chiamato ad un intenso sacrificio abbassandosi su tutta la catena di destra quando la Juventus arriverà nel terzo di campo del Napoli, per fermare le scorribande di Yildiz.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte