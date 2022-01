Juventus-Napoli, le probabili formazioni: gli azzurri in campo con i superstiti

C’è Juventus-Napoli ma di calcio non si è parlato e non si può proprio parlare. La Lega Serie A si ostina ad andare nella sua direzione folle, conferma le partite nonostante le squadre non possano recarsi sul posto perchè bloccate dalle Asl.

Il Napoli è in grandissima emergenza, ha fuori Koulibaly, Ounas e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa, Osimhen, Lozano, Meret, Malcuit e Mario Rui (anche squalificato) positivi al Covid-19, Fabian Ruiz per la pubalgia. L’Asl Napoli 2 ieri pomeriggio ha anche messo in quarantena Lobotka, Rrahmani e Zielinski per contatti stretti con soggetti positivi al Covid-19 ma sembra che possano giocare perchè nel calcio la quarantena è sempre stata interpretata come limitazione dei contatti “civili”, cioè limitandosi agli spostamenti casa-lavoro. I tre giocatori non hanno ancora la terza dose e hanno fatto la seconda in un arco di tempo superiore ai 120 giorni.

Deciderà l’Asl di Torino su tutto, anche in relazione all’esito dei tamponi a cui si sono sottoposti gli azzurri in albergo nella tarda serata di ieri, la partita è ancora appesa ad un filo.

Il Napoli s’aggrapperà ai superstiti, andrà in campo in condizioni disarmanti, senza neanche Spalletti fermato dal Covid-19. In porta ci sarà Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam, che non gioca titolare da dieci mesi, formeranno la difesa, Demme e Lobotka agiranno in mediana con Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Mertens.

Se dovesse poi essere confermato il blocco per Rrahmani, Lobotka e Zielinski, le scelte sarebbero ancora più limitate con Zanoli a destra, Di Lorenzo al centro della difesa, Mertens dietro Petagna a livello offensivo.

La Juventus recupera Chiesa e Dybala, che non dovrebbe andare in campo dal primo minuto, ma ha qualche problema in difesa, niente di paragonabile allo tsunami che ha colpito il Napoli. Allegri ha recuperato Arthur dal Covid-19, nel reparto arretrato mancano Chiellini e Bonucci, inoltre Danilo non ha ancora ritrovato il campo.

In porta ci sarà Szczesny, la linea difensiva sarà formata da Cuadrado, De Ligt, Rugani e Alex Sandro, McKennie, Locatelli e Rabiot agiranno in mezzo al campo, Chiesa, Morata e Bernardeschi formeranno il tridente offensivo.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disp.: Marfella, Idasiak, Zanoli, Elmas, Petagna.