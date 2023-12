Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Mazzarri pensa ad un solo cambio

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il Napoli cerca il riscatto in un’altra sfida difficile sul campo della Juventus. Mazzarri s’affida al buon rendimento in trasferta che ha compensato il pessimo andamento interno, pensa ad un solo cambio rispetto alla squadra che per un’ora ha ben figurato contro la capolista. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo si muoverà sulla fascia destra con Natan confermato a sinistra in attesa del rientro di Mario Rui previsto nella prossima settimana, contro il Braga o contro il Cagliari. La novità è al centro della difesa, con Rrahmani farà coppia Juan Jesus. Lobotka agirà da play con Anguissa e Zielinski interni di centrocampo. Il tridente è quello classico: Politano-Osimhen, che a Torino contro la Juventus non ha mai segnato, e Kvaratskhelia.

Allegri ritrova Danilo, Rugani e Locatelli, ha quasi tutto il gruppo a disposizione eccetto Weah ancora ai box per infortunio. Il sistema di gioco è il 3-5-2, in porta ci sarà Szczesny, Gatti, Bremer e Danilo formeranno la difesa a tre magari con una staffetta tutta brasiliana con Alex Sandro, Cambiaso e Kostic lavoreranno sulle corsie laterali, Locatelli farà il vertice basso supportato da McKennie e Rabiot. Vlahovic e Chiesa formeranno la coppia d’attacco, Milik e Kean saranno le risorse fresche a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Demme, Gaetano, Elmas, Lindstrom, Zerbin, Raspadori, Simeone. All. Mazzarri

A cura di Ciro Troise