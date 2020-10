Come riporta Massimo Ugolini, telecronista Sky, sarebbe slittata la decisione del giudice sportivo Gerardo Mastandrea in merito a Juventus-Napoli. La decisione non arriverà oggi, come era invece auspicato, né domani e né dopodomani. Il giudice prende tempo per il supplemento d’indagine, lasciando in attesa i due club interessati.