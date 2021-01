Finalmente Juventus-Napoli si gioca sul campo dopo mesi in cui c’è stata battaglia legale, con il Coni che ha ribaltato i primi due gradi di giustizia, riconsegnato il punto agli azzurri e deciso che la partita si giocherà. Stasera le due squadre vanno in campo ma non per il campionato, si gioca la finale di Supercoppa Italiana, trofeo istituito nel 1988 in cui si affrontano la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia.

Gli azzurri arrivano al Mapei Stadium di Reggio Emilia a giocarsi la seconda finale a porte chiuse proprio per il successo di metà giugno in Coppa Italia ai calci di rigore. In porta ci sarà Ospina, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, a centrocampo agiranno Demme e Bakayoko, sulla trequarti si muoveranno Lozano, Zielinski e Insigne a supporto di Petagna. L’attaccante ex Spal è rientrato in gruppo, il Napoli farà stamane la rifinitura a Parma al “Tardini”, Mertens non è ancora al 100%, è rientrato per una ventina di minuti contro la Fiorentina, probabilmente sarà un’arma a gara in corso. Ci sono altre armi nel reparto offensivo durante la partita: l’ex Llorente e Politano.

C’è qualche dubbio in più in casa Juventus, una delle poche certezze è che in porta ci sarà Szczesny, l’ha annunciato Pirlo in conferenza stampa. Il sistema di gioco dovrebbe rimanere il 4-4-2, con Demiral infortunato in un reparto in cui mancano anche Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt positivi al Covid-19, la coppia centrale è obbligata con Bonucci e Chiellini. A destra agirà Danilo, a sinistra dovrebbe esserci Bernardeschi poichè Frabotta è uscito anche acciaccato dalla sfida contro l’Inter. Chiesa dovrebbe partire da destra, McKennie da sinistra con il compito di tagliare verso il centro, Arthur e Bentancur si muoveranno in mezzo al campo, la novità più interessante riguarda l’attacco. Morata va verso l’esclusione, Cristiano Ronaldo dovrebbe agire da centravanti con Kulusevski pronto a muoversi tra le linee.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.