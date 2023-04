Juventus su Giuntoli, ma serve il benestare di De Laurentiis

La Juventus ha messo nel mirino Cristiano Giuntoli. Il club bianconero ha pensato al ds del Napoli, che ha un contratto fino al 2024. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport, che analizza la situazione.

“L’attuale direttore sportivo del Napoli gode al momento del miglior gradimento da parte della governance torinese. Dunque è il dirigente toscano quello su cui i radar bianconeri hanno indirizzato in maniera particolare l’attenzione ma, come si può intuire, la strada non si può considerare completamente in discesa e il motivo è molto semplice. Giuntoli, come peraltro Berta con l’Atletico Madrid, Rossi col Sassuolo e Massara con il Milan, è vincolato con il proprio club non solo per questa stagione che terminerà il 30 giugno ma anche per la successiva. Affinché il pianeta Juve e quello Giuntoli possano avvicinarsi e diventare un tutt’uno, sarà inevitabile il bene placito del presidente De Laurentiis. Senza il suo ok, infatti, Giuntoli il prossimo anno potrà lavorare nel calcio solo per il Napoli”.