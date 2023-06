Kim, accordo col Bayern ad un passo: coreano pronto ad accettare

Fabrizio Romani ha riportato, tramite un tweet, il vicinissimo accordo tra il Bayer e Monaco e Kim, difensore coreano del Napoli. Ecco quanto detto dall’esperto di calciomercato:

“L’accordo tra il Bayern e Kim Min-jae è agli step finali, dettagli da definire sul contratto quinquennale. È pronto ad accettare, non ancora firmato. La clausola rescissoria entrerà in vigore il 1 luglio — a meno che altri club non inviino una nuova proposta di stipendio più alta la prossima settimana, Kim passerà al club tedesco”

