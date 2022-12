Kim: “Contro il Brasile voglio giocare, anche se ho subìto uno strappo muscolare”

Kim Min-Jae, difensore di Napoli e Corea del Sud, ha rilasciato alcune dichiarazioni in Mixed Zone dopo la vittoria della Corea contro il Portogallo e il passaggio del turno agli ottavi dei Mondiali: “È stato difficile guardare la partita dalla panchina oggi. Tutti i miei compagni hanno giocato molto bene e ci siamo qualificati per gli ottavi di finale, ma adesso dovremo prepararci ancora meglio. Non ho potuto giocare a causa di un infortunio, ho dovuto fidarmi dei miei compagni e lasciar giocare loro, piuttosto che prendermi la responsabilità di giocare pur non essendo al 100%. E’ stata una decisione difficile e sono dispiaciuto di non aver potuto aiutare i miei compagni. Gli ottavi contro il Brasile? Ora devo aspettare e vedere, penso di poter giocare almeno una volta anche se ho subito uno strappo muscolare. Voglio giocare anche se il mio corpo è lacerato”.