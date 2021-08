KKN – Conferme da Genova: Petagna verso la Sampdoria

Si infiamma il mercato sia in entrata che in uscita in casa Napoli. Tra i nomi più chiacchierati di queste ultime ore di calciomercato c’è quello di Andrea Petagna, ieri match-winner contro il Genoa a Marassi. Si susseguono notizie contrastanti circa il suo futuro, col calciatore che è in bilico tra la permanenza in azzurro con meno spazio e un trasferimento in cerca di maggiore minutaggio. Secondo quanto riferito dalla radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss, l’attaccante sembra si sia riavvicinato alla Sampdoria, che lo preleverebbe in prestito. Da Genova, infatti, si percepirebbe ottimismo sulla buona riuscita dell’affare.