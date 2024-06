KKN – Diktat assoluto di Conte: Di Lorenzo e Kvaratskhelia non si vendono

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio: “Da informazioni personali che mi sono arrivate stamattina, alla luce di tutto ciò che sta accadendo mi risulta che, vuoi per le dichiarazioni del procuratore di Di Lorenzo, vuoi per le dichiarazioni del procuratore di Kvaratskhelia, Antonio Conte è sceso in campo in prima persona, dando un diktat assoluto. Di Lorenzo e Kvaratskhelia non sono sul mercato, fanno parte del progetto e sono imprescindibili e non si muoveranno da Napoli. Conte, un po’ infastidito da tutte queste dichiarazioni, auspica che in tempi brevissimi si trovi la quadra. Non c’è una soluzione A e una soluzione B, quello di Conte è un diktat assoluto. Se lui ritiene un giocatore indispensabile il diktat è assoluto. E se Conte si mette in mente una cosa c’è una sola soluzione. Ha rivendicato a tutto l’ambiente il suo potere decisionale, per lui Di Lorenzo e Kvara non si muovono, per lui la questione è già chiusa”.