KKN – Napoli, contatti continui con il Chelsea: si tratta anche per Zappacosta

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore Valter De Maggio rilasciando alcune dichiarazioni sulle mosse di mercato del Napoli in entrata in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole:

“Spalletti vorrà testare prima la rosa al completo nel ritiro di Dimaro dal 15 al 25 luglio. Si può dire quindi che il mercato del Napoli inizierà dal 26 luglio. Nel frattempo però si può già dire che ci saranno dei ruoli che bisognerà rinforzare a prescindere. Sicuramente servirà un rinforzo sulla fascia sinistra, con Emerson Palmieri in cima alla lista dei desideri. Con i Blues, il club azzurro pare si intenzionato ad imbastire una trattativa anche per il ruolo di terzino destro, con Davide Zappacosta, in uscita dal club inglese, che interessa tanto al Napoli”