KKN – Napoli, offerta ufficiale di De Laurentiis a Kvara: le ultime

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di “Radio Goal”: “Per anni abbiamo mitizzato Mourinho definendolo Special One, ma Conte è un Normal One perchè vive tutto con la normalità. Conte è andato a cena in diversi locali di Napoli, poi cammina con normalità per la strada. Ho scrutato nel Conte privato e mi dicono che si sia innamorato di Napoli. Poi sono andato a chiamare i suoi amici di Bari, di Siena, di Torino e Milano per farmelo raccontare. Mi hanno detto che è una persona normalissima, è uno che vuole scoprire la città, la cucina tipica e l’essenza della città. Conte ha scelto di vivere in città ed avendo preso casa mi dà un senso di appartenenza diverso. Kvaratskhelia? Il Napoli ha effettuato una proposta ufficiale al calciatore, si è entrati nel vivo della trattativa per il rinnovo. Il Napoli ha commesso l’errore di non rinnovargli l’accordo al termine della stagione dello scudetto. Il Napoli gli ha proposto 5.4 mln di euro l’anno più 600mila euro di bonus facilmente raggiungibili. Poi se c’è un club che offrisse il doppio rispetto all’offerta del Napoli e il calciatore decidesse di non rinnovare allora la società azzurra s’aspetta un’offerta congrua dal club che ti offre così tanto”.