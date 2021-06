KKN – Prima offerta ufficiale del Real per Fabián Ruiz: Ancelotti si è mosso in prima persona

Il Real Madrid bussa di nuovo alla porta del Napoli per Fabián Ruiz. Con l’accesso in Champions League mancato, le casse del club azzurro prevedono una rimpolpata e il centrocampista spagnolo è nella lista dei sacrificabili, ragion per cui i Blancos si sono fatti avanti con la prima offerta ufficiale. La radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss, parla di una mossa in prima persona dell’ex tecnico partenopeo, tornato al Real, Carlo Ancelotti, il quale avrebbe espressamente fatto il nome di Fabián Ruiz alla dirigenza. In caso di partenza, l’obiettivo numero uno è Basic del Bordeaux.