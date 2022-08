Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, nelle prossime ore il Napoli chiuderà definitivamente per Giovanni Simeone. Il calciatore, si apprende, potrebbe arrivare in tempi brevi ma non sarebbe, comunque, presente per il match contro l’Hellas Verona. Pertanto il centravanti argentino al Bentegodi non sarà in campo (né in panchina) in nessuna delle due squadre. La prima convocazione potrebbe arrivare contro il Monza in caso di definitiva fumata bianca.