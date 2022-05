Dopo le voci apparse negli ultimi giorni, con tanto di polemica tra De Laurentiis e la stampa napoletana, a fare chiarezza sulla situazione di Koulibaly ci ha pensato l’agente, Fali Ramadani che, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Voglio fare alcune precisazioni. In questo momento non esiste alcuna trattativa con altri club. Siamo in attesa di incontrare De Laurentiis e parlare della soluzione migliore per il futuro di Koulibaly e del club.”