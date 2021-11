Koulibaly: “Spalletti ci ha fatto scattare una molla in testa, è un ‘cowboy’. Insigne è la storia del Napoli”

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

“Sin dall’inizio Spalletti ci ha detto che voleva trovare la quadra e capire perché ancora non dovevamo vincere, non è normale. Questa cosa ci ha fatto scattare qualcosa in testa ed ho apprezzato il fatto che lui ha detto che Gattuso ha fatto un ottimo lavoro. Non è qui per cambiare il lavoro di Gattuso ma per potenziarlo, mi chiama comandante perché dice che sono un leader. Se fossi un regista farei fare a Spalletti il cowboy perché ha un atteggiamento misterioso, ma di chi cerca sempre giustizia”.

Su Osimhen Kalidou spiega: “Nessuno immaginava che già adesso sarebbe arrivato a questo livello, ma Spalletti lo sta aiutando molto e ha completato l’opera iniziata da Gattuso”.

Koulibaly ed il rapporto con i compagni

Il difensore parla del rapporto con i compagni: “Usciamo spesso a cena ed abbiamo un rapporto unico, con le altre squadre non c’è paragone. Nessuno vive come noi e si vede anche sul campo. Insigne è la storia del Napoli, è bello quando fa il ‘tir a ggir'”.