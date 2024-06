Kvaratskhelia, l’agente: “Vogliamo andare via da Napoli, la priorità è un club che giochi la Champions”

Mamuka Jugeli, agente di Kvicha Kvaratskhelia, ha parlato ai microfoni di Sport Imedi riguardo il destino del suo assistito. Parole forti e l’agente ha dichiarato:

“Vogliamo andarcene via, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo, per ora non disturbiamo Kvara con delle chiacchiere. La priorità è trasferirci in una squadra che giochi la Champions League. Se Conte concluderà i suoi obiettivi, anche solo al 60%, questo club non solo giocherà la Champions, ma vincerà di nuovo lo Scudetto. La cosa peggiore è che se non ce ne andiamo, Khvicha di fatto perderà un anno, perché il Napoli non giocherà in nessun torneo europeo”