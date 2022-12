La Gazzetta su Kvaratskhelia: “Contro l’Antalyaspor si capirà se avrà già recuperato”

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul rientro di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli: “Riecco Kvaratskhelia. La pausa per il Mondiale è servita per recuperare il talento georgiano che si è messo a disposizione di Spalletti sin dal primo giorno del ritiro in Turchia. Ma solo a partire da oggi, in occasione della partita amichevole che sarà giocata con l’Antalyaspor, si capirà se il grande colpo del mercato estivo azzurro avrà ripreso anche la miglior condizione fisica dopo che clinicamente è stato dichiarato guarito. Kvara è assente da Liverpool-Napoli del 1° novembre e nonostante i risultati degli azzurri siano stati ugualmente esaltanti. Tutti gli occhi saranno dunque puntati su Kvara visto che Spalletti attende segnali concreti così da tirare un sospiro di sollievo e poter programmare il prossimo futuro con una preoccupazione in meno. Anche i sostenitori azzurri hanno tenuto in questo periodo il fiato sospeso aspettando di riavere in campo il proprio beniamino: dal Maradona passeranno tutte le grandi del calcio italiano e dunque è a Fuorigrotta che Kvaratskhelia e compagni dovranno scrivere la storia”.