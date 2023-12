La GdS sul Napoli: “Dice già addio alla lotta Scudetto, la fase difensiva è da rivedere”

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla situazione del Napoli: “Siamo appena a inizio dicembre ma di fatto il Napoli ha abdicato al trono di campione d’Italia: gli undici punti di distacco dall’Inter sono impietosi ma tutti reali. La sera del rilancio è quella in cui bisogna prendere atto di una realtà che sta anche nei numeri: cinque gare interne perse su nove stagionali al Maradona. Dopo i quattro gol presi a Madrid, i tre subiti dell’Inter mostrano in maniera lampante come questa squadra oggi non abbia una fase difensiva competitiva a certi livelli. Dopo il successo di Bergamo, Mazzarri subisce due scoppole che gli fanno capire come ci sia tanto da lavorare per tornare in linea di galleggiamento. Certo, magari Massa ha commesso degli errori, ma la squadra azzurra è lontanissima dagli standard di rendimento della passata stagione, stradominata. Oggi va sotto al primo errore e non trova più la forza morale per rialzarsi”.