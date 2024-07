La probabile formazione per il test con l’Egnatia: Spinazzola recupera, Kvara titolare

Prima amichevole internazionale per il Napoli, gli azzurri sfidano a Castel di Sangro l’Egnatia. Calcio d’inizio alle ore 20.00 al Teofilo Patini

E’ il giorno della terza amichevole del Napoli di Antonio Conte, la prima da quando la squadra è in Abruzzo. Stasera alle 20 (diretta testuale su iamnaples.it) gli azzurri affronteranno l’Egnatia, compagine albanese che ha sostituito l’Adana Demirspor, e allo stadio Teofilo Patini è previsto il tutto esaurito, anche alla luce dell’invasione di tifosi partenopei che c’è stata questo weekend, come accade sempre nei fine settimana. Ma con quale undici scenderà in campo il Napoli?

Conte sembra orientato a proseguire sulla strada di un’impostazione tattica improntata al 3-4-2-1. Tra i pali ci dovrebbe essere la staffetta tra Meret e Caprile. L’intenzione sembra essere quella di mischiare un po’ le carte, considerando anche la condizione atletica ancora non ideale di chi si aggregato solo da due giorni. Così in difesa potrebbe essere il momento di Rrahmani e Natan, affiancati presumibilmente da Di Lorenzo braccetto di destra. Sulle fasce a centrocampo Mazzocchi e Spinazzola (che ha recuperato). A centrocampo dovrebbe ricomporsi la coppia Anguissa-Lobotka. Politano e Kvara, attesissimo, a supporto di Cheddira. Spazio per tanti giocatori anche a partita in corso. Meno che per Victor Osimhen, che quasi quasi sicuramente sicuramente non sarà neanche in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Cheddira.

EGNATIA (3-5-2): Sherri; Dulysse, Malota, Xhemajli; Fangaj, Ahmetaj, Aleksi, Lushkja, Aliyev; Aibrahimoglu,Doukouo.

a cura di Tommaso Parrella