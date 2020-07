La Repubblica – Giuntoli annuncia a Gattuso l’accordo per Osimhen

Secondo quanto riporta La Repubblica in edicola oggi, arrivano buone notizie per Osimhen in chiave calciomercato Napoli. Il DS Giuntoli ha infatti raggiunto ieri la squadra in ritiro a Bologna e ha riferito a Gattuso di ave trovato l’accordo totale con il Lille per l’attaccante. Osimhen dovrebbe arrivare a Napoli per 55 milioni, il ragazzo sarebbe peraltro entusiasta della sua nuova avventura.

Per lui è pronto un contratto fino al 2025 da 5 milioni lordi a stagione, più bonus facilmente raggiungibili legati a gol e presenze. L’accordo è stato sostanzialmente raggiunto ma dovrà essere poi ratificato. In seguito, Osimhen potrà poi avere il via libera per sostenere le visite mediche con il Napoli a Villa Stuart, in quel di Roma. Il Napoli è dunque sicuro di aver messo in cassaforte il primo colpo della stagione, si sente al riparo da possibili brutte sorprese.