La Repubblica – Napoli, Conte con l’Inter cambia tutto: la scelta è spiazzante

Secondo La Repubblica, Antonio Conte, allenatore del Napoli, starebbe pensando ad un nuovo modulo contro l’Inter e l’inserimento dal primo minuto di David Neres in attacco: “Dopo il ko contro l’Atalanta, la prima sconfitta interna, Antonio Conte ha già detto a mezzo stampa, in conferenza stampa, di non avere nulla da rimproverare alla squadra e lo ripeterà nello spogliatoio, dando il via a quella che può essere etichettata come la “Fase 2” della stagione azzurra. Adesso è arrivato il momento di osare di più, perché tutte le big della classifica (Inter, Atalanta, Fiorentina, Juve e Lazio) stanno segnando di più della capolista, che si è arrampicata lassù pur avendo appena il sesto attacco più prolifico del torneo. Se è vero che Lukaku non è ancora arrivato al 100% della sua condizione, non è l’unico che sta giocando sottotono. Anche Kvaratskhelia è apparso isolato ed è una situazione a cui porre rimedio. La “Fase 2” servirà al Napoli per diventare più spregiudicato, magari con Neres e qualche ritocco al modulo. A San Siro le prime novità”.