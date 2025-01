La Repubblica – Napoli, continua il forcing per Garnacho: le ultime anche su Adeyemi

La Repubblica ha fatto il punto sul possibile nuovo attaccante del Napoli: “Il direttore sportivo Giovanni Manna è tornato a Milano dove ha tenuto aperti i contatti con Alejandro Garnacho, trattativa che dura ormai da diverse settimane. Non è chiusa neanche la porta di Karim Adeyemi, ma il famoso via libera non è ancora arrivato e questo potrebbe far dirottare di nuovo gli interessi del Napoli sull’argentino del Manchester United Ruben Amorim, ha lasciato tutto aperto: “Può ancora succedere di tutto”, ha spiegato al termine della partita in riferimento alla probabile cessione del 20enne talento che ha aperto da tempo all’ipotesi Napoli. Ci sono due fattori che possono spostare l’ago della bilancia di questo affare. Il primo riguarda ovviamente l’interesse del Chelsea. I Blues non si sono ancora palesati con un’offerta vera e questo favorisce il club azzurro. Il secondo aspetto è indiretto: lo United sta ancora parlando con il Lecce per Dorgu e l’eventuale esborso da 40 milioni di euro darebbe sicuramente un nuovo impulso alla partenza di Garnacho. Icontatti proseguiranno pure nelle prossime ore. Manna prosegue nel pressing ma intanto tiene ancora aperta la porta col Borussia Dortmund per Karim Adeyemi che resta l’altro obiettivo forte nella ricerca all’esterno offensivo, diventata molto complicata. La cessione di Kvara al Psg ha di fatto aumentato i prezzi dei giocatori accostati al Napoli. Lo stallo dovrà necessariamente sbloccarsi entro metà settimana: lo stop alle trattative è previsto lunedì e sarà fondamentale trovare una soluzione per completare le rotazioni offensive. Garnacho e Adeyemi, è arrivato il momento della scelta”.