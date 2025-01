La Repubblica – Napoli, distanza diminuita col Manchester United per Garnacho

La Repubblica si è soffermata sulla trattativa che potrebbe portare l’attaccante Alejandro Garnacho al Napoli: “Giornata del Napoli sul mercato consumata prevalentemente a Milano, dove si trova ormai da lunedì il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna. L’appuntamento più importante si è consumato ieri mattina: in agenda l’incontro con il diesse del Manchester United, Dan Ashworth. L’argomento è naturalmente Alejandro Garnacho, l’esterno indicato da Conte per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli ha messo sul piatto un’offerta importante, circa 50 milioni di euro, che rappresenta ilmassimo sforzo del club azzurro per aggiudicarsi il 20enne argentino, entusiasta di vestire la maglia azzurra e di far parte del progetto Conte. Lo United ha abbassato le pretese a circa 60-65 milioni di euro. La forbice si è ridotta, dunque, ma non c’è stata ancora la tanto attesa fumata bianca. Le parti si aggiorneranno ancora, magari già nelle prossime ore: la sensazione è che serva uno sforzo da parte di entrambi. Difficile che il Napoli rilanci ulteriormente, ma potrebbe inserire dei bonus per raggiungere quota 55. Toccherebbe poi ai Red Devils accettare l’offerta e concludere l’affare”.