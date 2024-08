La Repubblica – Napoli-Lukaku, ballano 9 milioni tra l’offerta e la richiesta del Chelsea

Secondo La Repubblica, c’è ancora troppa distanza tra Napoli e Chelsea per Romelu Lukaku: “Fumata grigia, tendente per il momento al nero. Nemmeno l’incontro di ieri pomeriggio a Londra è bastato per sbloccare l’acquisto di Romelu Lukaku, il centravanti indicato da Antonio Conte per rilanciare il Napoli. La missione del direttore sportivo Giovanni Manna s’è infatti arenata soprattutto sulla formula, con il club azzurro che insiste per il prestito con obbligo di riscatto e quello inglese invece sulla cessione a titolo definitivo. Ballano poi anche una manciata di milioni, con Aurelio De Laurentiis disposto a spingersi al massimo fino a 31, a fronte di una richiesta di 40. Le parti si sono aggiornate, ma il tempo stringe e il margine per un’intesa si assottiglia. Non è bastata per ora la mediazione del manager del cannoniere belga, Federico Pastorello, presente al vertice che si è svolto in Inghilterra”.