La Repubblica – Napoli, nessun giorno di riposo prima del Como: le ultime

La Repubblica si è soffermata sul momento del Napoli di Antonio Conte: “Testa bassa e pedalare. In soccorso del Napoli arriva in maniera provvidenziale il calendario, che non consente a Di Lorenzo e compagni di cullarsi nemmeno per un attimo sull’inatteso primato solitario in classifica. Dietro l’angolo, infatti, già incombe l’anticipo di campionato contro il Como, in programma venerdì pomeriggio (18.30) allo stadio Maradona. Sarà un’altra gara da vincere a tutti i costi e per questo gli azzurri non si sono concessi nemmeno un giorno di vacanza, con l’appuntamento per la ripresa degli allenamenti fissato per ieri mattina a Castel Volturno, a poche ore di distanza dal successo conquistato domenica sera contro il Monza. Lavoro più leggero per i titolari e più intenso per il resto del gruppo”.