La Repubblica – Nessuna lesione per Lozano, ma sono ancora incerti i tempi di recupero

La Repubblica si è soffermata sulle condizioni di Hriving Lozano, attaccante del Napoli che ha riportato un trauma cranico dopo il match contro la Lazio: “Almeno la tradizione è dunque dalla parte del Napoli, al netto della preoccupazione per le notizie in arrivo dall’infermeria. Gli esami di ieri mattina alla clinica Pineta Grande hanno fatto tirare un sospiro definitivo di sollievo per Hirving Lozano: nessuna lesione dopo il colpo alla testa subiti all’Olimpico, ma il trauma cranico c’è stato e non ci sono certezze sulla data del ritorno tra i disponibili del messicano, che intanto ha ripreso a lavorare in maniera differenziata”.