La Repubblica su Rudi Garcia: “Ha bisogno l’aiuto di tutti per cancellare la sconfitta con la Lazio”

La Repubblica dedica spazio a Rudi Garcia, allenatore del Napoli, e le sue ambizioni nelle prossime partite: “Rudi Garcia si è già scottato contro la Lazio al Maradona prima della sosta del campionato e adesso si aspetta subito una reazione di carattere della sua squadra. Rudi Garcia ha risposto con apparente tranquillità pure al messaggio motivazionale ricevuto in settimana da Aurelio De Laurentiis. «Il presidente ha ragione: c’è tanto da migliorare, anche se una parte fondamentale del nostro percorso in campo l’abbiamo già fatta. Giocando ogni tre giorni ci sarà meno tempo per entrare nei dettagli, in futuro: però proveremo a farlo lo stesso ». Garcia ha bisogno dell’aiuto di tutti e anche per questo ha fatto un po’ di pretattica alla vigilia: per non dare vantaggi al Genoa e pure per alimentare la concorrenza interna nel gruppo”.