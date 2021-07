La Stampa – Di Lorenzo nel mirino della Premier: United pronto a offrire 20 milioni

Partito indietro nelle gerarchie di Mancini, Giovanni Di Lorenzo si sta rivelando una delle sorprese più belle della nazionale italiana ad Euro 2020. L’esterno del Napoli, approfittando dello sfortunato infortunio capitato a Florenzi, si è preso il posto da titolare e ha disputato ottime prestazioni. Motivo per il quale, scrive oggi La Stampa, avrebbe attirato su di sé gli occhi della Premier League.

Il quotidiano riferisce, infatti, di un interesse del Manchester United, che sarebbe pronto ad avanzare una prima offerta per il terzino azzurro: “La rivelazione Di Lorenzo ha scomodato le riflessioni del Manchester United. «La Premier mi piace, molto: c’è tutto, ritmo, un cross dopo l’altro e ogni gara è una battaglia…», ha raccontato l’esterno destro del Napoli. Quanto può valere l’ex empolese ora che l’Europeo lo ha messo in vetrina? Lo United può spingersi fino ai 20 milioni per un interprete che in Inghilterra considerano adatto al loro campionato“.