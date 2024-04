Nelle ultime ore Stefano Pioli è balzato in testa per diventare nuovo allenatore del Napoli. Come riporta La Stampa il tecnico ha ormai chiuso con il Milan e sarebbe comunque in procinto di restare in serie A.

Pioli e De Laurentiis avrebbero avuto contatti per un accordo biennale con opzione per il terzo e visto le mancare risposte di Conte è balzato in pole per la panchina azzurra.