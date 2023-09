De Laurentiis: “Ringrazio Ziliani per aver spiegato il significato della parola ‘cazzate’ all’esercito dei Bacchetoni”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha scritto un Tweet in cui ringrazia Paolo Ziliani, giornalista, che lo aveva difeso in merito ad alcune parole del patron azzurro in cui smentiva le voci secondo le quali la società partenopea fosse in contatto con l’agente di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante azzurro, per il rinnovo di contratto: “Ringrazio Paolo Ziliani per aver regalato all’esercito dei Bacchettoni un’esemplare lezione sul significato del termine “Cazzate” come spiegato dalla Treccani e tanti altri dizionari, fino all’Accademia della Crusca”.