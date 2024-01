Lautaro in conferenza stampa: “Juve? Penso solo alla finale con il Napoli, siamo i campioni in carica”

Lautaro Martinez, bomber dell’Inter, alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi direttamente da Riyadh:

” “L’importante non è segnare, ma sviluppare bene il gioco. Contro la Lazio abbiamo fatto tutti una grande partita, vogliamo continuare su questa strada. Con il Napoli sarà una partita importante con un avversario di grande valore, dobbiamo fare bene per raggiungere il nostro obiettivo. Io cerco di lavorare ogni giorno per rendere felici i tifosi e aiutare i compagni. Mi sento ad un livello alto, sto lavorando tantissimo, ma non devo essere io a dire a che punto sono in questo momento, io cerco sempre di dare il massimo. Pensiamo partita dopo partita, da qua alla fine sarà molto difficili con partite importanti, ma siamo tutti pronti per entrare e rispettare le decisioni del mister. Il gruppo è unito e sta bene e sappiamo cosa fare quando siamo in campo. L’importante è recuperare energie e fare bene la partita seguente. Noi attaccanti siamo contenti perchè abbiamo tante occasioni per segnare e questo è un merito di tutta la squadra perchè significa che stiamo lavorando bene e abbiamo più occasioni per vincere le partite. Ci stiamo divertendo perchè siamo tornati bambini, a volte sembra di giocare con gli amici ed è importante anche quando i risultati vanno dalla tua parte. Questo, però, non deve essere un motivo per rilassarci, dobbiamo continuare a lavorare e sono contento dei miei compagni. Penso alla partita con il Napoli, la Supercoppa è un nostro obiettivo e penso a preparare bene questa gara. Rinnovo? Stiamo lavorando con la società, io sono contento di essere qua, poi tornerò a Milano e vedrò i miei figli che mi mancano tanto. Thuram? Cerco di non fare lo stesso movimento che fa lui, da quando sono all’Inter ho trovato al mio fianco sempre attaccanti di grande livello dai quali cerco sempre di imparare e mi danno modo di migliorare sempre di più. Abbiamo tanta voglia di vincere la Supercoppa dopo aver fatto una grande gara con la Lazio e ora manca l’ultimo passo”.