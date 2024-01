Lazio-Napoli 0-0, le pagelle di IamNaples.it: vince la noia

Il Napoli in emergenza, con nove assenti, riesce a non perdere all’Olimpico ma fa troppo poco per essere pericoloso. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

GOLLINI 6: Rischia tantissimo in occasione della rovesciata in fuorigioco di Castellanos, un’uscita a metà da evitare. È concentrato, attento e abbastanza preciso quando deve impostare il gioco con i piedi.

OSTIGARD 6,5: Dovrebbe essere la sua ultima partita stagionale con la maglia del Napoli, si comporta benissimo, salva il risultato nei pressi della linea di porta sulla giocata di Isaksen, se la cava abbastanza bene anche nel palleggio. È decisivo anche sull’ultimo calcio d’angolo.

RRAHMANI 6: Buona prova, attenta, precisa, nella gestione di certi movimenti può fare ancora meglio, nelle scelte dei tempi tra accorciare e scappare dietro.

JUAN JESUS 6,5: Ha personalità, spezza la linea in qualche occasione, lavora da leader, può fare meglio nell’uscita palla dalle retrovie, però complessivamente la prova è molto buona.

DI LORENZO 6: Complessivamente la prova è sufficiente ma commette qualche errore di troppo nella gestione del pallone e in certi momenti poteva accompagnare di più l’azione.

DEMME 6: Potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del Napoli, la disputa con professionalità e attenzione. Rimedia un cartellino giallo che impone la sostituzione. (Dal 60′ Gaetano 6,5: Entra con l’approccio giusto, velocizza il gioco, si prende dei rischi come il tiro al volo dal limite dell’area o il tacco che ispira un’azione pericolosa. Il Napoli ci pensi bene prima di privarsene)

LOBOTKA 6,5: Uno dei migliori in campo, gestisce il traffico, fa un grande lavoro anche nelle letture, è il riferimento per eccellenza, acqua nel deserto, luce in una squadra buia che ha smarrito certezze e uomini.

ZIELINSKI 5,5: Aveva la pressione tutta su di lui dopo anche le ultime dichiarazioni di De Laurentiis, non sbaglia la partita ma da lui ci si aspetta sempre più qualità nelle giocate e nelle scelte offensive. (Dall’84’ Dendoncker s.v.: Poco più di dieci minuti per lui, gli manca la condizione, in qualche frangente utilizza ciò che serve: esperienza e intelligenza tattica)

MARIO RUI 5,5: Più volte Isaksen lo beffa alle spalle o comunque trova spazio per calciare, in fase offensiva deve accompagnare di più l’azione, anche con maggiore qualità e coraggio nelle giocate. (Dall’80’ Mazzocchi 6: La Lazio attacca tanto sul suo lato, ci mette applicazione e intelligenza in alcune situazioni)

POLITANO 6: Si muove tanto tra le linee, a supporto di Raspadori, un po’ fa il pendolo, in alcuni casi la mezzaluna, non riesce a trovare tanti spunti ma va apprezzata la sua prestazione per il sacrificio in un ruolo che ha provato a conquistare. (Dall’84’ Lindstrom s.v.: Riesce a produrre poco ma stavolta almeno l’atteggiamento è giusto come dimostra il rientro che determina il calcio d’angolo finale)

RASPADORI 5,5: È una partita in cui fa fatica, riesce a beffare la linea della Lazio soltanto in un’occasione nella ripresa e sbaglia l’appoggio per Zielinski. (Dall’80 Ngonge 6: Un quarto d’ora per lui, fornisce rapidità, poi è chiamato di più al sacrificio perchè la Lazio preme, il Napoli nel finale si fa prendere dall’ansia di perdere e rinuncia a ripartire).

MAZZARRI 6,5: Il Napoli era in condizioni deprimenti con nove assenze, è una squadra in transizione. Viene fuori una gara sofferta a tratti, in qualche caso il Napoli riesce anche a prendere il dominio della metà campo avversaria, rischia in alcuni casi ma, visto il quadro degli indisponibili, poteva andare molto peggio.

Ecco il tabellino del match:

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5 (71′ Pellegrini 6), Gila 5,5, Romagnoli 6, Marusic 5,5; Guendouzi 6 (77′ Vecino 6,5), Cataldi 5 (84′ Rovella 6), Luis Alberto 5; Isaksen 6,5 (84′ Pedro sv), Castellanos 6, Felipe Anderson 5,5. All. Sarri 5,5

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini 6; Ostigard 6,5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6,5; Di Lorenzo 6, Demme 6 (Dal 60′ Gaetano 6,5), Lobotka 6,5, Zielinski 5,5 (dall’84’ Dendoncker s.v.), Mario Rui 5,5 (dall’80’ Mazzocchi 6); Politano 6 (dall’84’ Lindstrom s.v.); Raspadori 5,5 (dall’80’ Ngonge 6). Arbitro: Orsato 7

Ammoniti: Demme (N), Romagnoli (L), Gila (L), Cataldi (L), Ostigard (N)

Espulsi: nessuno

A cura di Ciro Troise