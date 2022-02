Il Napoli sbanca l’Olimpico, vince 2-1 in casa della Lazio con i gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94′ dopo il pareggio di Pedro. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 7: Almeno tre parate importanti su Milinkovic Savic, Felipe Anderson e Pedro, poi comanda la difesa con grande autorevolezza nella gestione del pallone con in piedi. Sul gol di Pedro non riesce a ripetersi, lo spagnolo inventa un gran gol e Ospina è coperto da tanti uomini

DI LORENZO 6,5: Lavora in entrambe le fasi abbastanza bene nonostante un cliente ostico come Zaccagni, la catena con Politano funziona benissimo, commette il fallo da cui arriva la punizione del momentaneo pareggio laziale.

RRAHMANI 6,5: Tiene benissimo la linea, perfetto nei tempi di copertura quando scappa sugli attacchi alla profondità di Immobile. Respinge centralmente la punizione da cui arriva il gol di Pedro ma i meriti sono tutti dello spagnolo.

KOULIBALY 6,5: Nel primo tempo commette qualche errore di troppo nella fase d’impostazione, poi sale in cattedra e comanda la difesa, nella ripresa è perfetto.

MARIO RUI 6,5: Lavora benissimo nella fase d’impostazione, cresce durante la partita, in fase difensiva si prende qualche rischio come il passaggio di petto per Ospina su cui arriva poi il fallo di Immobile.

FABIAN RUIZ 7: Non parte benissimo, commette qualche errore, poi prende confidenza con il palleggio e aumenta l’autorevolezza nel gioco. Segna il gol della vittoria che regala un’emozione straordinaria ai tifosi del Napoli, una serata da eroe.

DEMME 6,5: In crescita rispetto alle ultime prestazioni, corre tantissimo e imposta abbastanza bene, lavora in maniera più ordinata. Aveva bisogno di migliorare la condizione. (Dall’81’ Lobotka 6,5: È entrato benissimo, fornisce qualità, ordine, ritmo nella conduzione della palla)

POLITANO 6,5: Il suo recupero è fondamentale, il Napoli ha un giocatore che salta l’uomo, fornisce profondità alla squadra, strappa, costruisce sulla catena di destra con Di Lorenzo. Peccato solo per l’occasione fallita sullo 0-2. (Dall’81’ Ounas 6,5: Entra benissimo in partita, lavora anche in fase di non possesso, è incisivo nelle accelerazioni sulla sua catena di destra)

ZIELINSKI 6: Ottimo primo tempo, fornisce lo scarico tra le linee e le occasioni migliori passano da lui, il tiro parato da Strakosha, la ripartenza conclusa da Osimhen. (Dal 57′ Elmas 7: Entra con grande energia, è decisivo nell’azione del primo gol, tra le linee ha il passo per cambiare la partita e lo fa con qualità)

OSIMHEN 6: Fa un po’ di fatica a far salire la squadra, combatte come un leone, potrebbe far meglio nell’occasione del gol annullato ad Insigne.

INSIGNE 7: Si sblocca su azione in campionato finalmente, serve anche l’assist per il gol di Fabian Ruiz. Una serata da eroe, da capitano di qualità, abnegazione, che è cresciuto nella ripresa. Non può essere un caso se in tre sconfitte su quattro in campionato non c’era. (Dal 96′ Juan Jesus s.v.: Il suo ingresso in campo per gestire gli ultimissimi minuti)

SPALLETTI 7: Ha ragione su tutta la linea, anche nelle interviste del post-partita. Il Napoli combatte fino all’ultimo second0, non accetta il pareggio e viene premiato. Riesce a far tutto, difende, soffre, pressa, mette in campo qualità importanti.

Ecco il tabellino del match:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric (39′ st Acerbi), Radu (26′ st Hysaj); Milinkovic-Savic, Leiva (39′ st Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson (20′ st Pedro), Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Kamenovic, Akpa Akpro, Cataldi, André Anderson, Romero, Cabral, Moro. Allenatore: Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (36′ st Lobotka); Politano (36′ st Ounas), Zielinski (12′ st Elmas), Insigne (51′ st Juan Jesus); Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Mertesn, Petagna. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

MARCATORI: 17′ st Insigne (N), 43′ st Pedro (L), 49′ st Fabian Ruiz (N)

NOTE: Ammoniti: Radu, Immobile, Zaccagni (L); Mario Rui, Fabian Ruiz (N). Recupero: 3′ pt, 6′ st.