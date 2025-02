Lazio-Napoli 2-2, le pagelle di IamNaples.it: gli azzurri la ribaltano ma Dia impone il pari

Il Napoli ha portato a casa il terzo pareggio consecutivo. Per la seconda volta all’Olimpico, stadio in cui in questa stagione non ha mai vinto, gli azzurri non sono riusciti a tenere il vantaggio conquistato. Ecco le pagelle di IamNaples.it:;

MERET 6: Compie una buona parata su Rovella, sul gol ci prova ma non ha l’esplosività per mandarla oltre la traversa. È un portiere tecnico, reattivo, non gli si può chiedere tutto. È la terza rete subita dalla distanza dopo Calhanoglu ed Ekkelenkamp. Dominante nelle uscite alte, stasera ha ben figurato anche nella gestione del pallone. Al 92′ il suo intervento su Noslin è fondamentale, di piede sul primo palo.

RRAHMANI 6: Commette un errore sul gol di Isaksen, respingendo di testa centralmente ma poi cresce durante la gara con una prestazione abbastanza autorevole.

BUONGIORNO 6: Non è ancora al 100% ma per un’ora fornisce alla fase difensiva del Napoli quella capacità di difendere in avanti molto preziosa. (Dal 62′ Politano 6: Benissimo fino a quando sta a destra, dal suo movimento propizia l’autorete di Marusic. Quando emigra a sinistra, invece, può far meglio quando con Juan Jesus va su Dia, calcia male da buona posizione di destro e favorisce con un retropassaggio corto ed errato la ripartenza di Noslin con parata di Meret sul primo palo)

JUAN JESUS 6: Buona prova complessivamente, rischia anche diversi interventi, infatti, viene anche ammonito. Sul gol di Dia in raddoppio con Politano deve chiudere meglio l’angolo di tiro.

DI LORENZO 6: Buon lavoro in fase di non possesso, deve far meglio in alcune situazioni offensive: su cross di Mazzocchi, quando colpisce Anguissa, oppure quando non arriva fino in fondo e serve un cross tra le braccia di Provedel.

ANGUISSA 6,5: Commette anche qualche errore nella gestione del pallone ma è dominante in mezzo al campo, vince dei duelli, si propone con gli inserimenti sulla catena di destra e il secondo gol nasce anche da questo movimento.

LOBOTKA 6,5: È il metronomo, aiuta la squadra anche nei momenti di difficoltà, cresce nel corso della ripresa, si prende la responsabilità dell’uscita palla anche abbassandosi per risalire il campo.

MCTOMINAY 6,5: Pulito, preciso, abile nei duelli, un riferimento per il Napoli dentro una partita molto complessa.

MAZZOCCHI 6: Buona prova, è abbastanza disciplinato, rischia poco e realizza anche un cross di sinistro che poteva diventare molto prezioso. (Dall’85’ Rafa Marin s.v.: Debutta in campionato a metà febbraio, prova a fare il suo dovere, è sfortunato perchè il Napoli subisce il gol un paio di minuti dopo il suo ingresso in campo)

RASPADORI 6,5: Fa il gol fondamentale, che vale il momentaneo 1-1, poi si muove bene tra le linee per determinare linee di passaggio interessanti, proporsi come scarico per i compagni a supporto di Lukaku.

LUKAKU 6: Fa l’assist per Raspadori e poco più, da lui ci si aspettava di più almeno nella tenuta del pallone.

CONTE 6: Il Napoli regge il passo nonostante le tante difficoltà, ha la forza di ribaltare l’1-o iniziale ma perde altri due punti da situazione di vantaggio. Ha dovuto reinventare il Napoli e tutto sommato la prova è stata abbastanza soddisfacente contro una squadra forte, in piena zona Champions, in salute, ai quarti di Coppa Italia e agli ottavi di Europa League.

Ecco il tabellino del match:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (82′ Lazzari); Rovella, Guendouzi; Isaksen (82′ Tchaouna), Pedro (73′ Dia), Zaccagni; Castellanos (26′ Noslin). A disp. Mandas, Furlanetto, Gigo, Dele-Bashiru, Belahyane, Provstgaard, Basic, Ibrahimovic. All. Baroni.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno (61′ Politano), Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi (85′ Rafa Marin); Raspadori, Lukaku. A disp. Contini, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Simeone, Ngonge, Hasa. All. Conte.

MARCATORI: 6′ Isaksen (L), 13′ Raspadori (N), 64′ aut. Marusic (L), 87′ Dia (L).

Arbitro: Massa

Ammoniti: Anguissa (N), Juan Jesus (N), Zaccagni (L), Rovella (L)

Espulsi: nessuno