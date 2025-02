Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Conte all’Olimpico con il 3-5-2

Il Napoli, dopo due pareggi consecutivi e nella tempesta dovuta agli infortuni, affronta una squadra forte e in grande forma come la Lazio, reduce da due successi contro il Cagliari e il Monza. I biancocelesti sono quarti, in zona Champions, agli ottavi di Europa League e ai quarti di Coppa Italia. Baroni schiererà il suo 4-2-3-1, recupera Dia che partirà, però, dalla panchina con Pedro, invece, in campo dal primo minuto a lavorare alle spalle di Castellanos. In porta ci sarà Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares agiranno nella linea difensiva, Rovella e Guendouzi comporranno la mediana con Isaksen, Pedro e Zaccagni a supporto del centravanti Castellanos. Vista l’assenza di Neres, Spinazzola e Olivera, tre infortunati sulla catena di sinistra, Conte cambia l’abito tattico, adotta il 3-5-2. In porta ci sarà Meret, Rrahmani, Buongiorno (che rientra in campo 63 giorni dopo l’ultima partita disputata, quella contro l’Udinese prima dell’ìnfortunio) e Juan Jesus comporranno la difesa a tre, Di Lorenzo e Mazzocchi faranno i quinti, Lobotka agirà da play, Anguissa e McTominay interni a supporto della coppia Raspadori-Lukaku. Politano partirà dalla panchina, è un’arma a gara in corso che può consentire di cambiare l’abito tattico o di proseguire sulla strada del 3-5-2, magari abbassando Di Lorenzo nel ruolo di braccetto sul centro-destra. Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. A disp.: Scuffet, Contini, Rafa Marin, Politano, Hasa, Billing, Simeone, Ngonge, Okafor. All. Conte

A cura di Ciro Troise