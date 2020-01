Da cinque anni il Napoli espugna l’Olimpico sponda laziale in campionato, soltanto nella semifinale di Coppa Italia del 2015 gli azzurri non andarono oltre il pareggio. La tradizione positiva di Callejon, che ha nella Lazio la sua vittima preferita con sei gol realizzati, e compagni contro l’ottimo momento della Lazio reduce da nove vittorie consecutive in campionato e che in settimana ha festeggiato anche il centoventesimo compleanno del suo club. Gattuso punta sulla continuità, l’unica novità è in porta. Meret ha rimediato una contusione al fianco sinistro nella gara contro l’Inter, oggi ha lavorato in palestra e non è stato convocato, in porta ci sarà Ospina. Sarà preferito il colombiano soprattutto per le sue qualità tecniche, Meret nella partita contro l’Inter non ha convinto riguardo al gioco con i piedi che è fondamentale per creare superiorità numerica. Gattuso sceglie la stessa difesa schierata lunedì sera contro i nerazzurri, preferisce adattare Di Lorenzo al centro della difesa in coppia con Manolas piuttosto che puntare su Luperto, il terzino destro sarà Hysaj con Mario Rui sulla fascia opposta. Il centrocampo e l’attacco avranno la stessa fisionomia della partita contro l’Inter: Allan e Zielinski interni di centrocampo con Fabian uomo d’ordine in attesa che diventino ufficialmente del Napoli Demme e Lobotka che domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart. Il fronte offensivo sarà composto da Callejon e Insigne a sostegno del centravanti Milik. Simone Inzaghi dovrebbe proporre il suo consueto 3-5-2: in porta ci sarà Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi e Radu agiranno in difesa, Lazzari e Lulic sulle corsie laterali, Lucas Leiva fungerà da play con Milinkovic Savic e Luis Alberto al suo fianco, Caicedo e Immobile guideranno l’attacco, Correa non è al meglio e dovrebbe essere un’arma a gara in corso. Sarà un pomeriggio molto emozionante per Noemi Staiano, la bimba ferita in una sparatoria il 3 maggio scorso a Napoli che entrerà in campo mano nella mano con Immobile.

Servizio a cura di Ciro Troise