Lazio-Napoli, le probabili formazioni: gli azzurri sono in grande emergenza

Il Napoli è in grande emergenza all’Olimpico contro la Lazio in una sfida che rappresenta uno scontro diretto importante in chiave Champions. Mancano Osimhen e Anguissa, che stasera s’affrontano in Coppa d’Africa, Meret, Natan e Olivera per infortunio, Cajuste, Simeone e Kvaratskhelia squalificati. Mazzarri, in virtù del momento di grande emergenza, inventa un’altra variazione tattica con Politano tra le linee a muoversi su tutto il fronte offensivo alle spalle di Raspadori. Il portiere sarà ancora Gollini, Ostigard Rrahmani e Juan Jesus comporranno la difesa a tre, Di Lorenzo e Mazzocchi giocheranno a tutta fascia, Demme, Lobotka e Zielinski lavoreranno in mezzo al campo con Politano alle spalle di Raspadori. C’è un dubbio che smuoverebbe la formazione: se Mario Rui dovesse essere al massimo, potrebbe toccare a lui con Mazzocchi a destra e Di Lorenzo braccetto sul centro-destra al posto di Ostigard. Il nuovo acquisto Dendoncker partirà dalla panchina mentre Traorè, che non gioca da un paio di mesi, sta svolgendo un programma di riatletizzazione, l’obiettivo è averlo tra i convocati per la sfida contro il Verona di domenica 4 febbraio.

Nella Lazio mancano Immobile e Zaccagni squalificati e Patric infortunato, Sarri propone il consueto 4-3-3 con Provedel tra i pali, Lazzari e Marusic sulle corsie laterali, Gila e Romagnoli ad agire da centrali difensivi. Guendouzi, Rovella e Luis Alberto formano il centrocampo a tre a supporto del tridente composto da Isaksen, Castellanos e Felipe Anderson.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Casale, Cataldi, Vecino, Kamada, Pedro. All. Sarri

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Demme, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano; Raspadori. A disp.: Contini, Idasiak, Mario Rui, D’Avino, Dendoncker, Gioielli, Gaetano, Lindstrom, Ngonge. All. Mazzarri

A cura di Ciro Troise