Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti verso il 4-3-3

Il Napoli ha un’altra chance di acciuffare il primato della classifica, dopo quella sprecata sul campo del Cagliari lunedì scorso. Le milanesi hanno steccato pareggiando contro Genoa e Udinese, il Napoli può agganciare i rossoneri e sorpassare i nerazzurri in attesa del recupero di Bologna-Inter. Il confine tra il sogno scudetto e l’ansia per la qualificazione in Champions League è molto sottile, vista la vittoria della Juventus ad Empoli e la sfida che lunedì sera vedrà l’Atalanta impegnata contro la Sampdoria.

La stessa Lazio può rientrare in corsa per il quarto posto, è un avversario di tutto rispetto. La squadra dell’ex Sarri è in crescita, sta metabolizzando le idee del suo allenatore, correggendo un po’ le difficoltà difensive e migliorando sempre di più nella proposta di calcio.

Il Napoli viene da due prestazioni deludenti contro il Cagliari e il Barcellona. “Abbiamo perso energie”, ha spiegato Spalletti che ritrova Lobotka tra i convocati. Il centrocampista slovacco, però, partirà dalla panchina, soltanto oggi è rientrato in gruppo per una parte dell’allenamento.

La certezza è Osimhen, sta superando il fastidio al ginocchio destro ed è pronto a mettere al servizio della squadra le sue qualità. È rientrato nella formazione titolare il 6 febbraio a Venezia, da quel momento ha segnato due gol e si è procurato due rigori.

Spalletti sistema il centrocampo, pronto al 4-3-3 come Sarri

In porta rientrerà Ospina, la linea difensiva dovrebbe essere la stessa della sfida contro il Barcellona con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Il faro della mediana sarà ancora Demme con Fabian Ruiz e Zielinski ai suoi fianchi, giocando con il 4-3-3 e prendendo spunto dal secondo tempo contro il Barcellona in cui il Napoli ha ritrovato un po’ d’ordine ed equilibrio.

Torna in campo Politano dal primo minuto, Osimhen è il centravanti con capitan Insigne ad occupare la zona sinistra dell’attacco.

Acerbi e Pedro non dovrebbero recuperare per scendere in campo dal primo minuto, Sarri è orientato a confermare il suo 4-3-3. Tra i pali ci sarà Strakosha, Marusic, Patric, Luiz Felipe e Radu dovrebbero formare la linea difensiva, Lucas Leiva è il regista con Luis Alberto e Milinkovic Savic a lavorare da interni di centrocampo, il tridente sarà composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Patric, Luiz Felipe, Radu; Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. A disp.: Meret, Marfella, Ghoulam, Juan Jesus, Zanoli, Elmas, Lobotka, Mertens, Ounas, Petagna. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise