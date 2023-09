Lecce-Napoli, le probabili formazioni: scalpitano Cajuste e Lindstrom

Il Napoli cerca continuità dopo la convincente vittoria contro l’Udinese. L’esame è ostico, il Lecce si è reso protagonista di un inizio di stagione storico e in casa è un avversario complicato. Ha gamba, compattezza, fisicità e vari giocatori interessanti come Ramadani, Krstovic, al Via Del Mare poi crea una connessione emotiva particolare con il proprio pubblico. Il Napoli il 7 aprile scorso riuscì a vincere con un po’ di sofferenza una gara importante perchè determinò il riscatto dopo il 4-0 incassato contro il Milan.

Il Lecce in casa finora ha fatto bottino pieno battendo Lazio, Salernitana e Genoa, è reduce da una sconfitta per 1-0 sul campo della Juventus dopo una partita che è rimasta in bilico fino al fischio finale. D’Aversa ha annunciato qualche cambio, in porta ci sarà Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo formeranno la linea difensiva, Blin, Ramadani e Rafia formeranno la mediana, Almqvist, Krstovic e Strefezza dovrebbero formare il tridente d’attacco. L’organico offre anche qualche alternativa: Venuti e Dorgu sulle corsie laterali in difesa, Sansone come alternativa a Strefezza.

Garcia dovrebbe cambiare poco, cerca la continuità nella prestazione e nell’atteggiamento. Meret è confermato tra i pali, Di Lorenzo si muoverà a destra, Mario Rui confermato a sinistra con Olivera che magari giocherà contro il Real Madrid, la coppia Ostigard-Natan è obbligata. Potrebbe essere schierata anche contro il Real Madrid perchè è difficile che Rrahmani recuperi, contro il Lecce è stato convocato anche Luigi D’Avino. Cajuste è un’opzione per far rifiatare Anguissa che, però, resta favorito per completare la mediana con Lobotka e Zielinski. Politano dovrebbe partire dalla panchina, magari sarà titolare contro il Real Madrid, per la zona destra dell’attacco invece ci sono due ipotesi: Lindstrom, che ha portato a casa ventisette minuti contro l’Udinese, e Raspadori, impiegato a destra proprio sul campo del Bologna domenica scorsa.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. A disp.: Falcone, Samooja, Dorgu, Touba, Berisha, Gonzalez, Oudin, Burnete, Corfitzen, Listkowski, Piccoli. All. D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, D’Avino, Olivera, Zanoli, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Simeone, Zerbin. All. Garcia